Data di uscita del film:

2016 Genere: Fantasy Regia:

Ask Hasselbalch Cast:

Oscar Dietz, Samuel Ting Graf, Amalie Kruse Jensen Trama del Film ANTBOY 3:

Il film è un adattamento dei libri per bambini di Kenneth Bøgh Andersen. Pelle alias Antboy si sta godendo il meritato riposo non solo dall’essere un super eroe, ma anche da studente visto che sono arrivate le vacanze estive. Insieme alla sua ragazza Ida e al suo miglio amico Wilhelm trascorrono momenti spensierati. Ma il suo acerrimo nemico Albert alias Mosca, è uscito dal prigione in cui era stato rinchiuso, e trova lavoro presso la Exofarm la misteriosa azienda biochimica che abbiamo già conosciuto nei precedenti capitoli. L’amministratrice delegata dell’azienda ha dei ben precisi piani per Albert che sembrano interessare anche a lui. Nel frattempo Pelle si ritroverà ad affrontare un misterioso super eroe che sembra essere più abile di lui. Ma la situazione peggiora quando una super criminale esce allo scoperto e sembra inarrestabile. Pelle per riuscire a risolvere la situazione avrà bisogno dell’aiuto dei suoi amici senza i quali difficilmente potrebbe uscirne vincitore.



