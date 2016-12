Trailer del film The Choice Trailer Originale II - iVid Portale dei trailer Trailer Originale II





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Commedia Regia:

Ross Katz Cast:

Benjamin Walker, Teresa Palmer, , Maggie Grace, Alexandra Daddario, Tom Welling, Tom Wilkinson. Trama del Film THE CHOICE:

The Choice, adattamento cinematografico dell’omonimo best-seller del New York Times, firmato dalla prolifica penna del celebre autore Nicholas Sparks . The Choice racconta la decennale relazione sentimentale tra Benjamin Walker e l’attrice Teresa Palmer, tracciandone l’evoluzione lungo gli anni, a partire dal primo inaspettato incontro in una piccola cittadina costiera del North Carolina, location più volte ritratta dall’autore di The Longest Ride nei suoi romanzi, passando per il variegato e memorabile microcosmo di amici, parenti e conoscenti che accompagna la loro storia d’amore, per poi ritrovarsi ad affrontare tutte le “prove” e gli “ostacoli” che la vita pone arbitrariamente sulla loro strada, fino alla fatidica domanda che tutte le coppie di lunga data prima o poi devono porre a se stessi e ai propri partners: “fino a che punto saresti disposto a spingerti pur di mantenere viva la fiamma della passione“?



-- Seleziona il video -- Trailer Originale



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 220 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale II Film THE CHOICE Teresa Palmer Maggie Grace Alexandra Daddario Benjamin Walker Tom Welling Ross Katz Tom Wilkinson.