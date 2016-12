Trailer del film Person Of Interest - Stagione V Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





2016 Genere: Drammatico

Cast:

Jim Caviezel Trama del Film PERSON OF INTEREST - Stagione V:

E' in arrivo una quinta stagione tutta da scoprire: Michael Emerson (Harold Finch) ha parlato della Macchina, molto vicina alla fine al termine della quarta stagione. Emerson ha dichiarato che se fosse stato per lui le avrebbe dato molto più spazio come voleva Root. Il rapporto tra Finch e Root, sempre secondo Emerson, non avrà ancora un lieto fine, nonostante il rapporto e il feeling tra i due aumenti grazie anche ai continui e ripetuti salvataggi in situazioni pericolose. Presente al Comic-Con anche Jim Caviezel (John Reese), che ha raccontato di come, in questa stagione, il team dovrà andare all'offensiva nei confronti di Samaritan. Inoltre "Reese vuole che i suoi compagni si affidino a lui, che è vulnerabile e ha bisogno di fidarsi di qualcuno." Sul personaggio di Shaw (Sarah Shahl). Potrebbe tornare a sorpresa nella serie, nonostante quello che è stato mostrato alla fine della quarta stagione. Sulla possibile chiusura della serie dopo questa stagione, Jonathan Nolan ha confessato che gli autori dello show si sono avvicinati alla stagione come se fosse l'ultima; tuttavia l'ufficialità non è arrivata e la CBS ha assicurato che verranno creati 13 meravigliosi episodi.



