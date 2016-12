Trailer del film Visitors Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Documentario Regia:

Godfrey Reggio Cast:

Trama del Film VISITORS:

Famoso per la trilogia Qatsi di Koyaanisqatsi, Powaqqatsi e Naqoyqatsi, nomi presi dalla lingua Hopi, il regista Godfrey Reggio ha creato con Visitors un altro squisito poema visivo. Se la trilogia Qatsi rifletteva sulle idee di equilibrio, trasformazione e guerra, Visitors pone una domanda molto diversa: chi e cosa può essere considerato 'visitatore' quando ci guardiamo intorno su questo pianeta? In mezzo, il film di Godfrey Reggio prodotto da Steven Soderbergh e con musiche del compositore Philip Glass – collaboratore di lunga data del regista americano — realizza un affresco dell’espressività umana isolando dei volti su sfondo nero. Volti che fissano qualcosa, immobili, e poi progressivamente attraversano una gamma di espressioni su cui ci si sofferma lungamente, al ralenti, alternandoli a paesaggi naturali e umani – un parco giochi abbandonato, le paludi della Louisiana dove in cui il regista è nato, una discarica. Poi ai volti si aggiungono delle mani, dei gesti, delle azioni che cominciamo poco a poco a riconoscere: suonare il piano, scrivere su un cellulare, guardare qualcosa che sta al di là della macchina da presa – un film, una partita alle televisione o magari un videogioco.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 184 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Godfrey Reggio VISITORS