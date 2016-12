Trailer del film Diablo Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Western Regia:

Lawrence Roeck Cast:

Scott Eastwood, Walton Goggins, Camilla Belle Trama del Film DIABLO:

Un giovane veterano della Guerra Civile, di nome Jackson, si sveglia e trova la sua bella moglie rapita da una banda di spietati banditi. Con killer nascosti dietro ogni angolo, iniziano a confondersi i buoni e i cattivi, tra cui lo stesso Jackson. Al nostro eroe viene chiesto di rischiare tutto per salvare la donna che ama. Questo film ricco di azione western e colpi di scena romperà anche il più duro dei cuori.



