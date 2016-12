Trailer del film Martyrs Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Horror Regia:

Kevin e Michael Goetz Cast:

Troian Bellisario, Bailey Noble, Kate Burton, Blake Robbins Trama del Film MARTYRS:

Lucie, una ragazzina di 10 anni, fugge dal deposito dove è stata tenuta prigioniera. Viene accolta in un orfanotrofio ma è rimasta profondamente traumatizzata ed è tormentata da incubi notturni. Il suo unico conforto è Anna, una ragazza della sua età. Passati 10 anni gli incubi non sono passati, ma Lucie riesce finalmente a trovare la famiglia che l’ha torturata quando era solo una bambina. Lei e Anna si avvicinano ad una verità sempre più straziante, ritrovandosi intrappolate in un incubo. Se non riescono a fuggire le attende il destino di un martire.



