Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Marc Abraham. Cast:

Tom Hiddleston, Elizabeth Olsen, David Krumholtz, Josh Pais, James DuMont Trama del Film I SAW THE LIGHT:

La storia di Hank Williams (Tom Hiddleston) , un cantante di musica country famoso per canzoni come "Move It on Over," "Hey, Good Lookin'," e "I'm So Lonesome I Could Cry". Dopo la sua veloce ascesa al successo, ebbe problemi negli ultimi anni della sua breve carriera a causa dell'abuso di alcol e droga. Divenne ugualmente un'icona della country music e del rock 'n' roll.



