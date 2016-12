Trailer del film Mojave Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Thriller Regia:

William Monahan Cast:

Garrett Hedlund, Oscar Isaac, Trama del Film MOJAVE:

La storia di questo thriller è quella di un artista dagli istinti lucidi che molla la sua vita fatta di privilegi e parte per il deserto che dà il titolo al film, dove incontra un pericoloso e camaleontico vagabondo. Tra i due scatta un intenso duello fisico e psicologico, che porterà alla morte accidentale di un uomo innocente. Nei panni del primo personaggio, il Garrett Hedlund di Tron, mentre in quelli dello psicopatico omicida uno degli attori più interessanti (e sottovalutati) in circolazione: Oscar Isaac.



