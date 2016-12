Trailer del film Moonwalkers Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Commedia Regia:

Antoine Bardou-Jacquet Cast:

Ron Perlman, Rupert Grint, Robert Sheehan Trama del Film MOONWALKERS:

Delle tante leggende metropolitane presenti nella cultura pop, quella del presunto falso allunaggio dell’Apollo 11 rimane ancora oggi una delle più quotate ed affascinanti. Secondo alcuni infatti, questo storico avvenimento, fu falsificato da nientemeno che da Stanley Kubrick per volere del governo degli Stati Uniti, il quale non voleva essere surclassato dalle spedizioni spaziali dei russi in piena Guerra Fredda. Da questa teoria prende spunto Moonwalkers, action comedy diretta da Antoine Bardou-Jacquet che vede come protagonista Ron Perlman nei panni di Kidman, un agente governativo incaricato di trovare Kubrick ed offrirgli una valigetta piena di soldi per falsificare l’allunaggio sopracitato. Nella fretta l’agente di Kidman assume un sosia del grande regista, Leon (Robert Sheehan), rappresentato da Johnny (Rupert Grint), un truffatore tossicodipendente che finge di essere l’agente di Kubrick.



