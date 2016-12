Trailer del film Extraction Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Azione Regia:

Steven C. Miller Cast:

Bruce Willis, Kellan Lutz, Gina Carano, D.B. Sweeney, Summer Altice Trama del Film EXTRACTION:

In Extraction, Bruce Willis interpreta un ex agente della CIA che non è stato più lo stesso da quando sua moglie è stata uccisa. Il figlio ha seguito i suoi passi diventando un agente della CIA e lavora col padre nello sviluppo di una super arma chiamata il Condor, ma il padre viene rapito da un gruppo di terroristi. Dopo aver scoperto della mancanza di un piano per salvare il padre, Harry lancia la sua operazione di salvataggio che porterà ad una cospirazione che cambierà la sua vita per sempre.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 503 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Gina Carano Kellan Lutz Bruce Willis Summer Altice EXTRACTION D.B. Sweeney Steven C. Miller