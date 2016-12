Trailer del film The Forest Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Horror Regia:

Jason Zada Cast:

Natalie Dormer, Taylor Kinney, Yukiyoshi Ozawa, Eoin Macken, Rina Takasaki Trama del Film THE FOREST:

La storia è ambientata nella leggendaria foresta Aokigahara, un vero luogo in Giappone dove le persone si suicidano. Si racconta di una giovane donna americana che arriva in Giappone in cerca della sorella gemella misteriosamente scomparsa. Nonostante gli avvertimenti di tutti di non allontanarsi dal percorso, osa entrare nella foresta per scoprire la verità sul destino di sua sorella, solo per confrontarsi con le anime tormentate dei morti che predano chiunque incroci il loro percorso.



