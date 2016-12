Trailer del film Il Prezzo Della Gloria Trailer Italiano - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Xavier Beauvois Cast:

Peter Coyote, Nadine Labaki, Chiara Mastroianni, Benoît Poelvoorde, Roschdy Zem Trama del Film IL PREZZO DELLA GLORIA:

Appena uscito di prigione, Eddy è accolto dal suo amico Osman. I due hanno raggiunto un accordo: Osman ospita Eddy, e in cambio l’amico si occupa della sua bambina di sette anni, Samira, in attesa che sua moglie Noor abbia terminato un ciclo di esami in ospedale. Ma durante la vigilia di natale, la mancanza di denaro si fa sentire in tutta la sua crudezza. Così, quando la televisione annuncia la morte del ricchissimo attore Charlie Chaplin, Eddy ha un’idea: trafugare la bara del regista e chiedere un riscatto alla famiglia!



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 345 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Italiano Film Xavier Beauvois Chiara Mastroianni Roschdy Zem Benoît Poelvoorde Peter Coyote Nadine Labaki IL PREZZO DELLA GLORIA