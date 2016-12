Trailer del film American Horror Story: Hotel - Stagione V Trailer Originale - Lady Gaga - iVid Portale dei trailer Trailer Originale - Lady Gaga





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Horror Regia:

Cast:

Lady Gaga, Sarah Paulson, Kathy Bates, Evan Peters, Wes Bentley, Matt Bomer, Chloe Sevigny, Denis O’Hare, Cheyenne Jackson, Angela Bassett, Finn Wittrock, Max Greenfield, Lily Rabe, Naomi Campbell, Darren Criss, Richard T. Jones, Mare Winningham, Christine Estabrook, Emma Roberts, Helena Mattsson, Madchen Amick Trama del Film AMERICAN HORROR STORY: Hotel - STAGIONE V:

La quinta stagione di American Horror Story si chiamerà Hotel e mai come quest’anno c’è stato il segreto su trama e personaggi: nel corso del TCA, però, Ryan Murphy e alcuni protagonisti ne hanno approfittato per fare il punto. In particolare, il creatore ha spiegato che l’hotel del titolo sarà uno di Los Angeles, e che ci saranno molti orrori americani: ispirazione per la stagione è un video che girava un paio d’anni fa, una bimba che entrava nell’ascensore di un hotel… per poi scomparire. Lady Gaga, come rivelato da Murphy, sarà un personaggio di nome Elizabeth, sarà la proprietaria dell’hotel, una donna ricca che ha l’ossessione dell’arte e della moda e che ha un piano diabolico che si svelerà nel corso del primo episodio e andrà avanti per tutta stagione. Sarah Paulson avrà un personaggio dark e sexy, una drogata di nome Sally che vive nell’hotel e che odia Iris, il personaggio di Kathy Bates che si occupa della gestione della struttura. Il personaggio della Bates sarà a sua volta collegato a quelli di Matt Bomer e Wes Bentley, quest’ultimo legato anche a quello della Paulson.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 314 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale - Lady Gaga Film Sarah Paulson Evan Peters Wes Bentley Lady Gaga AMERICAN HORROR STORY: Hotel - STAGIONE V Chloe Sevigny Lily Rabe Max Greenfield Kathy Bates Matt Bomer Denis O’Hare Finn Wittrock Christine Estabrook Richard T. Jones Helena Mattsson Emma Roberts Mare Winningham Cheyenne Jackson Madchen Amick Darren Criss Angela Bassett Naomi Campbell