Data di uscita del film:

2016 Genere: Commedia Regia:

Cameron Crowe Cast:

Luke Wilson, Imogen Poots, Keisha Castle-Hughes, Rafe Spall, Peter Cambor, Carla Cugino Trama del Film ROADIES - Stagione I:

Luke Wilson interpreta Bill, un affaticato tour manager che non dorme mai, da cinque anni astemio, e il migliore amico di una band on the road. Imogen Poots è Kelly Ann un tecnico elettrico di prim'ordine con un grande cuore, ma discutibili abilità con le persone, con il desiderio di lasciare un segno nel mondo. Keisha Castle-Hughes interpreta la schietta e appassionata mixer della band Donna Mancini, che ogni giorno cala la sua famiglia di viaggio nel suo rituale preferito della canzone del giorno. Rafe Spall interpreta Reg Whitehead, un grande agente finanziario britannico incaricato di monitorare il bilancio del gruppo, nonostante non sappia nulla del business discografico, mentre Peter Cambor è Milo, un insolito americano tecnico della chitarra.



