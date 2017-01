Trailer del film Coconut The Little Dragon Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





26/01/2017 Genere: Animazione Regia:

Nina West Cast:

Trama del Film NOCEDICOCCO - Il Piccolo Drago:

Coconut è un piccolo drago che viene incaricato di fare la guadia all'erba del fuoco, erba che ha reso potenti i draghi del loro clan, divenuti così sputafuoco. Ma per salvare un vitellino che sta per essere mangiato dagli altri draghi, perde di vista l'erba e finisce per causare un incendio. Riuscirà il piccolo drago a risolvere la situazione?



Trailer Originale Film Nina West nocedicocco-il-piccolo-drago