Data di uscita del film:

2016 Genere: Drammatico Regia:

Angelo Pizzo Cast:

Aaron Eckhart, Finn Wittrock Trama del Film MY ALL AMERICAN:

Wittrock interpreta Freddie Steinmark, un giocatore emergente dei Longhorns, la squadra vincitrice del titolo nazionale nel 1969. La carriera di Steinmark fu tragicamente interrotta da una contusione ossea e dalla scoperta di avere un tumore. Eckhart interpreta l'allenatore Royal che guidò i Longhorns per tre volte alla conquista del titolo nazionale in 20 anni di carriera, senza perdere una stagione. Stabilì un rapporto speciale con Steinmark.



