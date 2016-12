Trailer del film Dad's Army Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Teaser Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Commedia Regia:

Oliver Parker Cast:

Bill Nighy, Toby Jones, Catherine Zeta-Jones, Tom Courtenay, Michael Gambon Trama del Film DAD'S ARMY:

E' il 1944 e la Seconda Guerra Mondiale sta raggiungendo il suo apice. Gli Alleati si preparano a invadere la Francia per sconfiggere l'esercito tedesco. Ma a Walmington-on-Sea il morale tra i soldati è basso. La loro nuova missione, che consiste nel tenere sotto controllo la base militare di Dover, potrebbe risollevare lo spirito e la reputazione, il tutto fino all'arrivo della giornalista glamour Rose Winters, inviata per scrivere degli exploit bellici del battaglione, ma soprattutto per porre i soldati all'attenzione del gentil sesso. Nel frattempo il MI5 scopre un segnale radio inviato direttamente a Berlino da Walmington-on-Sea. C'è una spia nella base! Gli outsider della guerra sono finalmente al centro dell'attenzione e dovranno dimostrare il loro eroismo scovando il colpevole.



-- Seleziona il video -- Trailer Originale



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 81 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Teaser Originale Film DAD'S ARMY Bill Nighy Catherine Zeta-Jones Oliver Parker Toby Jones Tom Courtenay Michael Gambon