2016

Genere: Drammatico

Regia: Cyrus Nowrasteh

Cast: Sean Bean, David Bradley, Jonathan Bailey, Isabelle Adriani, Christian McKay, Adam Greaves-Neal

The Young Messiah, adattamento di un romanzo della scrittrice Anne Rice che offrirà una nuova prospettiva sull'infanzia di Gesù . The Young Messiah segue la storia coinvolgente e unica di un Gesù di sette anni e della sua famiglia che arriva ad una più completa comprensione della sua natura e del suo scopo divino. La storia è raccontata dalla prospettiva dell'infanzia e di come lui e la sua famiglia partono dall'Egitto per tornare a casa a Nazareth. La trama segue un giovane Gesù mentre cresce e prende consapevolezza della sua identità religiosa. Sean Bean interpreta Severus, accanto a David Bradley (anziano Rabbino), Jonathan Bailey (Re Erode), Isabelle Adriani (Seleni), Christian McKay (Cleopa) e Adam Greaves-Neal come Gesù. Questo dramma a sfondo religioso è stato diretto da Ciro Nowrasteh (The Stoning of Soraya M.), che ha scritto la sceneggiatura con Betsy Giffen Nowrasteh. Il loro script è stato adattato dal romanzo di Anne Rice "Christ the Lord: Out of Egypt" che è stato pubblicato nel 2005.



