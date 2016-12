Trailer del film Miss You Already Trailer Originale II - iVid Portale dei trailer Trailer Originale II





Data di uscita del film:

2016 Genere: Commedia Regia:

Catherine Hardwicke Cast:

Drew Barrymore, Toni Collette, Dominic Cooper, Paddy Considine, Jacqueline Bisset. Trama del Film MISS YOU ALREADY:

Milly e Jess sono amiche per sempre. Hanno condiviso tutto fin da quando erano bambine: segreti, vestiti, momenti allegri e momenti tristi e ora stanno cercando di essere adulte. Milly ha un lavoro ben pagato, vive in una bella casa insieme con il marito Kit e i loro due figli. Jess è un urbanista, vive con il suo fidanzato Jago su una casa galleggiante in un canale del Tamigi e spera di rimanere incinta. Per le due donne questa amicizia è una solida roccia. Ma quando Jess rimane finalmente è incinta mentre Milly scopre di avere il pericoloso cancro al seno qualcosa cambia. Potrà questo congiunzione di eventi rompere la loro solida amicizia



