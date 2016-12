Trailer del film The Magicians - Stagione I Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale COMIC CON





Data di uscita del film:

2016 Genere: Fantasy Regia:

Cast:

Jason Ralph, Sosie Bacon, Hale Appleman, Arjun Gupta, Stella Maeve Trama del Film THE MAGICIANS - Stagione I:

La serie, descritta come la versione per adulti di Harry Potter, è tratta dall’omonimo primo libro della trilogia fantasy di Lev Grossman e vede come protagonista lo studente del liceo Quentin Coldwater (Jason Ralph) . La storia inizia quando il ragazzo scopre con grande sorpresa di essere stato ammesso a un college esclusivo, la Brakebills Academy, che si trova a nord di New York, per studiare magia. Mentre Quentin e i suoi amici portano avanti il loro apprendimento nella prestigiosa scuola non si fanno mancare droga, sesso e alcol, e dopo essersi diplomati i ragazzi decidono tutti di trasferirsi proprio a New York, dove scoprono che il mondo simile a Narnia – di cui avevano letto da bambini è una realtà. R32;



