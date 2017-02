Trailer del film Autobahn Trailer - iVid Portale dei trailer Trailer Italiano





Data di uscita del film:

16/02/2017 Genere: Azione Regia:

Eran Creevy Cast:

Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley Trama del Film AUTOBAHN: Fuori Controllo:

Dopo una rapina andata terribilmente male, Casey Stein (Nicholas Hoult) si ritrova in fuga da una banda spietata guidata dal boss della mafia Hagen (Anthony Hopkins). Ora Casey ha un prezioso carico che appartiene a Hagen, che non si fermerà davanti a nulla per recuperarlo. Lasciato senza scelta, Casey chiama il suo ex datore di lavoro e contrabbandiere di droga Geran (Ben Kingsley) per proteggerela sua fidanzata Juliette prima Hagen mette le mani su di lei. Casey inizia un inseguimento in macchina sulle autostrade tedesche per salvare l'amore della sua vita prima che sia troppo tardi.



