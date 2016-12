Trailer del film A Series Of Unfortunated Events - Stagione I Promo TV Originale - iVid Portale dei trailer Promo TV Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Avventura Regia:

Cast:

Trama del Film A SERIES OF UNFORTUNATED EVENTS - Stagione I:

"Una serie di sfortunati eventi" è un ciclo di romanzi (ben 13) che sarebbe riduttivo definire solo “per ragazzi”, scritti e pubblicati tra il 1996 e il 2006 da Lemony Snicket, pseudonimo letterario dello scrittore americano Daniel Handler . Dai primi tre libri è stato tratto il film del 2004. Storia di tre fratelli, Violet, Klaus e Sunny Baudelaire, rimasti orfani, eredi di un’enorme fortuna, oggetto di mire malvagie da un lontano zio, un attorucolo di nome Conte Olaf, il ciclo di “Una serie di sfortunati eventi” è un’appassionate e divertentissima odissea venata di umorismo nero e surreale, e infarcita di citazioni letterarie e cinematografiche che fanno la delizia dei suoi lettori, anche quelli più grandi.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 779 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Promo TV Originale Film A SERIES OF UNFORTUNATED EVENTS - Stagione I