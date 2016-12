Trailer del film Vikings - Stagione Iv Promo TV Originale - iVid Portale dei trailer Promo TV Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Fantasy Regia:

Cast:

Travis Fimmel, Katheryn Winnick, Clive Standen, Alexander Ludwig, Gustaf Skarsgård, John Kavanagh Trama del Film VIKINGS - Stagione IV:

In questa quarta stagione, ci sarà un salto temporale: non si sa di quanti anni, ma lo showrunner ha dichiarato che non ha mai visto lo show come incentrato sul solo Ragnar, ma su Ragnar e i suoi figli. In poche parole, le prossime stagioni potrebbero proseguire seguendo le generazioni future di vichinghi, arrivando a mostrare le loro scorrerie in Italia, Islanda e infine Nord America. Potrebbe essere un indizio sulla possibilità dell’uscita di scena proprio di Ragnar? In effetti lo stesso Travis Fimmel ha affermato che Ragnar sarà talmente affascinato dalla morte da esserne costantemente vicino, a tal punto da voler provare, come il dio Odino, cosa si sente ad essere morti.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 676 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Promo TV Originale Film Katheryn Winnick Gustaf Skarsgård Clive Standen Alexander Ludwig John Kavanagh VIKINGS - Stagione IV Travis Fimmel