Data di uscita del film:

30/11/2016 Genere: Fantascienza Regia:

Craig Zobel Cast:

Margot Robbie, Chris Pine, Chiwetel Ejiofor Trama del Film Z FOR ZACHARIAH:

Un film post-apocalittico basato sul romanzo di Robert C. O'Brien. Un'adolescente deve sopravvivere dopo lo scoppio di una guerra nucleare. Gestisce una fattoria nell'unica valle in cui c'è aria respirabile, fino a quando la sua pace viene interrotta da due stranieri che mettono la sua vita sottosopra. Maguire interpreterà uno scienziato con un passato oscuro.



