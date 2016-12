Trailer del film The Forger Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

24/11/2016 Genere: Drammatico Regia:

Philip Martin Cast:

John Travolta, Jennifer Ehle, Anson Mount, Christopher Plummer, Abigail Spencer Trama del Film THE FORGER:

Ray Cutter (Travolta), ex bambino prodigio, è diventato poi un ladruncolo ed è stato arrestato. Ora, desideroso di stare vicino a suo figlio malato, pianifica di comprare la sua uscita di prigione. In cambio però, deve organizzare un ultimo colpo per l'associazione criminale che l'ha liberato.



VUOI CONDIVIDERE QUESTO TRAILER?

Scegli la dimensione del trailer, copia questo codice e incorporalo nella tua pagina web! 977 640 520 420 320 240





Tweet



questo trailer è stato visto 274 volte

Currently 0.00/5

1

2

3

4

5





Trailer Originale Film Abigail Spencer John Travolta Anson Mount Philip Martin Christopher Plummer THE FORGER Jennifer Ehle