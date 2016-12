Trailer del film Iron Sky: The Coming Race Teaser Sottotitolato - iVid Portale dei trailer Teaser Sottotitolato





locandina del film non disponibile

Data di uscita del film:

2016 Genere: Fantascienza Regia:

Timo Vuorensola Cast:

Udo Kier, Julia Dietze, Stephanie Paul e Tom Green. Trama del Film IRON SKY: THE COMING RACE:

Vent'anni fa la Terra era stata distrutta da un'apocalisse nucleare. Ciò che resta dell'umanità è imprigionata sulla Luna -che ora sta anch'essa distruggendosi. L'unica speranza dell'umanità è inviare una piccola squadra al centro della Terra per recuperare il Santo Graal. Tutto ciò che dovranno affrontare sarà un'antica razza di umanoidi rettiliani e un'armata di dinosauri. Quanto potrà essere dura?



