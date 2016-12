The Disappointments Room Trailer Originale - iVid Portale dei trailer Trailer Originale





Data di uscita del film:

2016 Genere: Thriller Regia:

D.J. Caruso Cast:

Kate Beckinsale Trama del Film THE DISAPPOINTMENTS ROOM:

Kate Beckinsale interpreta una madre che si trasferisce con la sua famiglia in una casa coloniale in campagna. La donna comincia pian piano a perdere la propria sanità mentale man mano che scopre il passato sanguinario della casa e comincia ad essere turbata dalle visioni di una bambina morta.



