Data di uscita del film:

2016 Genere: Animazione Regia:

Kevin Munroe Cast:

Trama del Film SLY COOPER:

Il procione, protagonista della serie, si appresta ora a sbarcare nel mondo del cinema. Basato su uno dei franchise più amati dell’universo PlayStation, Sly Cooper è una scoppiettante commedia che narra la storia di Sly Cooper, un procione ladruncolo orfano, e le avventure dei suoi amici d’infanzia e complici, Bentley Turtle e Murray Hippo. Nel film, Sly scopre di essere il discendente di una antica famiglia di talentuosi ladri e viene catapultato in un’avventura per tutto il mondo per assemblare i pezzi di un antico libro che nasconde i segreti della sua dinastia prima che cada nelle mani di Clockwerk – un perfido gufo metallico russo che vuole mettere fine all’albero genealogico dei Cooper.



